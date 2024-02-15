Bostancı yağmura teslim

Aşırı yağışlar bu kez Bostancı’da etkili oldu. Güney’den gelen Bostancı deresi taştı, bazı sokaklar ve narenciye bahçeleri sular altında kaldı

Güzelyurt bölgesinde önceki akşamki aşırı yağışlar sonrası, yıllardır akmayan Bostancı Deresi dün sabah aniden güçlü bir şekilde gelerek ciddi sorunlara yol açtı.Güzelyurt Bölgesi'nde dün sabaha karşı yağan şiddetli yağış Bostancı köyünde büyük panik yarattı. Hem şiddetli yağışın, hem de güneyden akan derenin taşması sonucu bazı sokakları ve narenciye bahçelerini sular altında bıraktı.Aşağı Bostancı'da bulunan Çamlıca Sokak'ta yolun bir noktasının dereyle aynı hizada olması söz konusu noktayı sular altında bıraktı, bölgedeki evlerin bahçeleri sular altında kaldı.Yol kenarındaki kaldırım, suyun şiddetli gelmesiyle birlikte çöktü. Belediye ekipleri ilgili noktada çalışmalar yaparak, bölgenin daha fazla zarar görmesine engel oldu.Söz konusu sokakta yaşayan Bostancı halkı, ilgili noktanın bir an önce düzeltilmesini istedi.