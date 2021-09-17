ExxonMobil ve Qatar Petroleum 10’uncu parselde yeni sondaj yapmaya hazırlanıyor

Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Pilidu, ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin, Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında 10’uncu parselde yeni sondaj yapmaya hazırlandıklarını da söyledi

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölge” içerisindeki 12’inci parseldeki Afrodit yatağı için konsorsiyum tarafından yapılan araştırma sonuçlarının beklendiği ifade edildi.

Alithia gazetesi, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu’nun, bir kanala yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Pilidu, Chevron şirketinin, yatağın daha iyi geliştirilmesi için sinerjilerin bulunması amacıyla daha önce Noble şirketinin yaptığı incelemeleri çok dikkatli bir şekilde incelediğini belirtti.

Pilidu, Güney Kıbrıs için en olumlu olacak senaryonun, doğal gazın borular aracılığıyla Mısır’a taşınacağı İsrail Leviathan yatağının konsorsiyumuyla iş birliği yapılması şeklinin bulunması olduğunu ifade etti.

Bu konudaki haberlerin Mart ayında beklendiğini ifade eden Pilidu, ExxonMobil ve Qatar Petroleum şirketlerinin, Kasım ayı sonunda veya Aralık ayı başında 10’uncu parselde yeni sondaj yapmaya hazırlandıklarını da söyledi.

Βu konuda kendilerinin hazır olduğunu da söyleyen Pilidu ekip planının da hazırlandığını ifade etti.

DOĞAL GAZ GELİRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN YASA TASARISI

Fileleftheros gazetesi, Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliğinin, doğal gazdan elde edilecek gelirin toplanacağı fonun, belirli kalemlere verilmesi amacıyla dün bir yasa tasarısı sunduğunu yazdı.

Gazete önerilen yasa tasarısı çerçevesinde, bu fonda biriken paraların, mevduatları tıraşlanan kişilere, Sosyal Sigortaların desteklenmesine, tahvil sahibi olanlara, konut programlarına aktarılması gibi unsurların da bulunduğunu belirtti.