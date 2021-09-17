KTOEÖS "Devlet eliyle okullarda yığılma, sağlıksız koşullar ve adaletsizlik” yaratıldı"

KTOEÖS “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eliyle okullarda yığılma, sağlıksız koşullar ve adaletsizlik” yaratıldığını savundu

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı eliyle okullarda yığılma, sağlıksız koşullar ve adaletsizlik” yaratıldığı gerekçesiyle Lefkoşa Türk Maarif Koleji (TMK) önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına sendika üyesi Lefkoşa Türk Maarif Koleji öğretmenleri de destek verdi.

ELMALI

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı yaptığı açıklamada, orta dereceli okullarda yüz yüze eğitimin başladığı 14 Eylül tarihinden bu yana sıkıntıları anlatmaya çalıştıklarını belirterek, bu sıkıntıların uzun yıllardır çözülemeyen sıkıntılar olduğunu kaydetti.

Pandemiyle birlikte sorunların doruğa ulaştığını ifade eden Elmalı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri okul ziyaretlerinde alınan fotoğrafların basına sansür getirdiğini savunarak, bugün basın mensuplarının okula girmesiyle ilgili yasak getirildiğini öğrendiklerini ileri sürdü.

Bu nedenle Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ndeki basın açıklamasını okul önünde yapmak zorunda kaldıklarını dile getiren Elmalı, basın mensuplarından özür diledi.

Sınıftaki yoğunluk sebebiyle sınıf dışında, açık alanda ders yapan öğrenciler olduğundan bahseden Elmalı, Lapta Yavuzlar Lisesi’ndeki 47 kişilik sınıf örneğini verdi. Bugün bakanlıktan giden bir direktifle öğrencilerin sınıfa alınmasının bildirildiğini öne süren Ozan Elmalı, daire müdürüne ulaşacaklarını, bu koşullarda öğrencilerin sınıfa girmeye zorlanmasının sağlıksız olduğunu söyledi.

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde bin 200’e yakın öğrenci olduğunu ifade eden Ozan Elmalı, kolejlere, seçme sınavı ile öğrenci alındığını hatırlattı ve sınıf sayılarının 25 olacak şekilde ayarlanması gerektiğini belirtti. Ancak okulda 30 kişilik sınıflarda eğitim yapıldığını aktaran Elmalı, ayrıca bakanlıktan alınan yazılarla öğrencilerin okula aktarılmaya başlandığını savundu.

İskele, Gazimağusa, Lefke kolejine giriş puanı ile Lefkoşa’daki puanın farklı olduğuna işaret eden Elmalı, diğer kolejlere girebilen öğrencilerin, Lefkoşa kolejine giremeyecek puanda olabileceğine dikkat çekti.

Geçen yıl Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 84 taban puanla öğrenci alındığını dile getiren Elmalı, Güzelyurt’ta 78 puanla koleje giren bir öğrencinin bakanlık tarafından Lefkoşa’ya naklinin yapıldığını, Lefkoşa’da 83 puanlı öğrenci dışarda kalırken, 78 puanlı öğrencinin kayıt hakkı kazandığını ileri sürdü.

Pandemi koşullarına, sosyal mesafe kurallarına değinen Ozan Elmalı, buna rağmen öğrenci sayılarının sosyal mesafeyi ihlal edecek noktaya getirildiğini kaydetti.

Lefkoşa’ya öğrenci aktarılmasının hem adaletsizlik yarattığını hem de sınıfları kalabalıklaştırdığını belirten Ozan Elmalı, “Kayıt kabul tüzüğü bellidir, öğrencilerin giriş koşulları bellidir” dedi.

“30’UN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ LEFKOŞA TMK’YA AKTARILDI”

Bu yıl itibarı ile 30’un üzerinde öğrencinin bakanlıktan alınan yazıyla Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne aktarıldığını savunan Elmalı, bunun sadece bu okula özgü olmadığını, diğer kolejler için de aynı durumun söz konusu olduğunu kaydetti.

Bir tüzük çalışması ile bu sorunun çözülebileceğini ifade eden Elmalı, ilgililere öğrenci aktarımına son verme çağrısı yaptı. Lefke’deki kolejde öğrenci sayısı azalırken, merkezde yoğunluğun arttığına dikkat çeken Elmalı, bunun adaletsiz ve haksız bir uygulama olduğunu söyledi.

Elmalı bir soru üzerine, eğitim sisteminin, kolej giriş sınavları dâhil olmak üzere tekrar ele alınmasının elzem olduğunu belirtti.

BİLLUROĞLU

Sendika Yönetim Kurulu Üyesi ve Lefkoşa TMK öğretmenlerinden Ahmet Billuroğlu da, bakanlığın keyfi olarak belli dönemlerde okullara kontenjan açtığını ve ara sınavlar yaptığını savundu.

Bu yıl da kalabalığa rağmen başvuru alınarak, 7’nci sınıftan 12’nci sınıfa kadar öğrenci alınmaya karar verildiğini ileri süren Billuroğlu, bu karardan geri adım atılması gerektiğini belirtti.