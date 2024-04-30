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Et ve zeytinyağı fiyatlarında artış

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Et ve zeytinyağı fiyatlarında artış
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 Güney Kıbrıs’taki bazı ürünlerde, geçen seneye göre büyük artışlar olduğu belirtildi.
Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, paskalya yortusu masasından eksik olamayacak et ve zeytinyağı gibi ürünlerde büyük fiyat artışlarının gözlemlendiğini yazdılar.
Bununla birlikte yumurta gibi ürünlerin fiyatlarında ise azalma olduğunu yazan gazete Tüketiciyi Koruma Birimi Fiyat Gözlemevi’nin açıkladığı verilere yer verdi.
Habere göre Tüketiciyi Koruma Birimi Fiyat Gözlemevi çeşitli satış noktalarından elde ettiği verilere dayanarak geçen yıla göre en fazla artışın, yüzde 105.9 oranıyla zeytinyağında olduğunu belirtti.
Zeytinyağının geçen yıl litresi 7,31 euroya satılırken bu yıl 15,05 euroya satılıyor.
Bir diğer büyük artışın kuzu ve oğlak etinde yaşandığını yazan gazete kilosu 11,09 eurodan satılan kuzu-oğlak etinin, yüzde 10,67’lik artışla 12,43 euroya satıldığını belirtti.
Gazete, çörek ve pilavuna gibi paskalya ürünlerinde de fiyat artışlarının gözlemlendiğini, en fazla artışın yüzde 4,95 ile çörekte gözlemlendiğini yazdı.
Pilavuna fiyatlarındaki artışın ise daha az olduğunu, üzümlü ve üzümsüz şekilde satılan pilavuna fiyatlarının, 12,76 ve 12,81 eurodan 13,16 ve 13,03 euroya çıktığını yazan gazete büyük  fiyat düşüşünün ise yüzde 45  azalmayla (tarla) salatalık fiyatlarında yaşandığını belirtti.
Habere göre serada yetişen salatalık fiyatlarında da yüzde 27,67  azalma gözlemlendi.
Yumurta (düzine), ayçiçek yağı ve un fiyatlarında da düşüşler yaşandı.
 
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