banner913
banner932
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
Gönyeli Alayköy Belediyesi Hayvan Barınağı gelişiyor
19 0
"Hayat pahalılığı, asgari ücrete de yansıtılacak"
20 0
 
Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil
Vatandaşlar, KIB-TEK'ten memnun değil
16 0
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
Yüzlerce kişi kansere karşı yürüdü
25 0
Kaymaklı, canı için kazandı
Kaymaklı, canı için kazandı
43 0
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
Güler ve komutanlardan KKTC çıkarması
59 0
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
Ralli Sprint Şampiyonası başlıyor
30 0
banner1012

Larnaka Limanı'ndan sonra havaalanları sözleşmesi de muallakta

banner1020

banner974
Larnaka Limanı'ndan sonra havaalanları sözleşmesi de muallakta
banner971
Larnaka Limanı projesinin tamamlanması konusunda “Kition” şirketiyle yaşanan sorunların ardından Güney Kıbrıs’ın Larnaka ve Baf Havaalanlarının işletmecisi “Hermes” şirketiyle de sorunlar olduğu bildirildi.
Politis gazetesi, “Havaalanları ve Larnaka Limanı Anlaşmaları Muallakta – Sözleşme İhlalleri Yüzünden Milyonlarca Euroluk İki Anlaşma Beklemede” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, Larnaka Limanı projesinden sorumlu “Kition” şirketiyle yaşanan sorunların ardından Baf ve Larnaka Havaalanları işletmecisi “Hermes” şirketiyle de sorunların bulunduğunu yazdı.
Gazete, hükümetin, Baf ve Larnaka Havaalanları işletmesinden sorumlu Hermes şirketiyle yaptığı anlaşmada, şirketin her iki havaalanının kapasitesinin genişletilmesi için gerekli altyapı çalışmalarına başlamasının öngörüldüğünü ancak 100 milyon euro maliyeti olduğu belirtilen çalışmaların şirket tarafından bir türlü başlatılmadığını aktardı.
Rum hükümetinin konunun çözümü için “hakem heyetine” da başvurduğu ve kazandığını ancak şirketin, projeye ilişkin gerekli kaynağı sağlayamayacağını bildirdiğini belirten gazete, bu gelişme üzerine hükümetin şirketle müzakerelere başladığını ve şirketin havaalanı işletmesi anlaşmasının uzatılması yönünde ortak karar alındığını vurguladı.
Şirketin böylece, gerekli finansmanı sağlayabilmek için kredi kullanabilmesinin sağlandığı, şirketin de buna karşılık olarak devletten aldığı, Ercan Havaalanı’nın varlığı sebebiyle uğradığı zarar karşılığında her yıl aldığı birkaç milyon Euro gibi bazı tazminatlardan feragat edeceğini belirten gazete, hükümet ve Hermes arasındaki bu anlaşmanın, Sayıştay ve diğer bazı birimlerin itirazları sebebiyle nihai anlaşmayla sonuçlanamadığını aktardı.
Haberde, Hermes’le müzakerelerin başarısız olması durumunda anlaşmazlığın kesinlik kazanabileceği de belirtildi.
Gazete haberinin devamında ise, Larnaka marina ve limanı işletmesinden sorumlu olan Kition şirketiyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığını yazdı.
Kition’un liman işletmesini devralmasının üzerinden iki yıl geçmiş olmasına karşın hiçbir altyapı ve çalışma yapılmadığını da vurgulayan gazete, şirketin sözleşmesinin feshedilmesinin beklendiğini vurguladı.

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.