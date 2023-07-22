Erdoğan’ın KKTC ziyaretine kınama

Rum Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyaretini kınadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle önceki gün KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyaret aynı zamanda gerek kutlamalar gerek de havalimanının açılışı sırasında yaptığı açıklamalar, dünkü Rum gazetelerinde geniş bir şekilde yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “İyi Ortamı Havaya Uçurdu- Erdoğan’ın Ziyaretinin Menüsünde Açılışlar, Duyurular ve Kışkırtıcı Açıklamalar Vardı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Erdoğan’ın 20 Temmuz’un yıl dönümüyle ilgili olarak gerçekleştirdiği ziyareti çerçevesinde gönderdiği mesajın KKTC’nin tanınması ve iki devletli çözüm şeklinde olduğunu yazdı.

Yeni havalimanının, kutlamalara katılmak için KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uşağıyla açıldığına da yer veren ve Erdoğan’ın KKTC’de bulunmasına yeni havalimanının açılmasının eşlik ettiğini kaydeden gazete, açılış uçuşunun "doğrudan uçuş olmadığını" iddia etti.

Erdoğan’ın ziyareti Alithia gazetesinde ise “Yeni Tahrik Edici Açıklamalar- İşgal Altındaki Lefkoşa’daki Utanç Şenlikleri Doruğa Ulaştı- Anlaşmalar İmzalandı- Yasadışı Havalimanını Açtı- Kısıtlamaların Kaldırılması İçin Uluslararası Topluma Çağrıda Bulundu” başlıklarıyla yer aldı.

Politis gazetesi ise Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili haber için “Erdoğan’dan İzolasyonun Delinmesi için Hediye- Erdoğan’ın BAE’den İşgal Bölgelerine Doğrudan Uçuşla Geldiğine Dair İddialar Kıbrıs Hükümeti Tarafından Kabul Edilmiyor- Net Mesaj: İki Kesimli İki Toplumlu Federasyona Hayır; İki Devlet ve Eşitlik- Erdoğan Tutum Değişikliği ve Müzakerelerin Başlama İhtimaliyle İlgili Her Türlü Öngörüyü Çürüttü” başlıklarını kullandı.

Gazete, Erdoğan’ın yeni havalimanının açılış töreni esnasında yaptığı konuşmada, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun delinmesi ve KKTC’nin uluslararası toplumla olan bağlantısının artırılması şeklinde iki mesaj göndermek istediğine yer verdi.

Haravgi gazetesi ise Erdoğan’ın ziyaretine “Erdoğan Yeni Havalimanının Açılışında Yan Yana Yaşayacak İki Devletten Söz Etti- Erdoğan: En Kısa Zamanda KKTC’yi Tanıyın- Federasyon Çözümünü Reddetti- Nikos Hristodulidis Hedefte- Tatar’lan Olan Görüşmede İki Anlaşma İmzalandı” başlıklarıyla yer verirken, başka bir haberinde ise, Rum Dışişlerini Bakanlığı'nın Erdoğan’ın KKTC ziyaretini kınadığı açıklamaya yer verdi.

Gazete Rum Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, Erdoğan’ın 20 Temmuz’un yıl dönümünde KKTC’ye “yasadışı” bir şekilde gidişini, aynı zamanda iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüyle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan çerçeveye karşı çıkan “kabul edilemez ve kışkırtıcı açıklamalarını” kesin bir dille kınadığı iddiasında bulundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada ayrıca, “Bu tarz söylemlerin yasadışı bölücü varlığın tanınmasını ileriye götürdüğünü, aynı zamanda Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili her türlü perspektifin aleyhinde çalıştığı” iddiasında da bulundu.

