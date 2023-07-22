“Müzakerelerin başlaması için elden geleni yapacağım”

Rum lider Hristodulidis “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarını sürdüreceği ve müzakerelerin yeniden başlaması için elinden geleni yapacağı” sözünü verdi

20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle önceki gün Güney Kıbrıs’ta anma ve kınama etkinlikleri gerçekleştirildi.Politis ve diğer gazeteler, Barış Harekatı’nın 49’uncu yıldönümü sebebiyle Güney Kıbrıs’ta çeşitli anma ve kınama etkinlikleri gerçekleştirildiğini, en önemli törenin ise “Timbo Tis Makedonittisas” mezarlığında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldığını yazdılar.Törenin ardından Rum Yönetimi Başkanı, 20 Temmuz 1974'te ölenlerin yakınlarıyla görüştü.Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis törende yaptığı konuşmada özetle, “Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi çabalarını sürdüreceği ve müzakerelerin yeniden başlaması için elinden geleni yapacağı” sözünü verirken Kıbrıs Rum tarafının başlattığı girişimin uluslararası toplum ve özellikle AB ülkeleri tarafından görülmekte olduğuna ve yakında olumlu sonuçlar alacaklarına inandığını ifade etti.Tören sonrasında gazetecilere konuşan Yunan hükümetini temsilen Yunan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Nikos Hardalias “Kıbrıs sorununa, Kıbrıs halkını, çağ dışı kalmış garantilerden kurtaracak ve işgal ordusunun çekilmesini sağlayacak, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan adil, kalıcı ve fonksiyonel bir çözüm bulunması için çalıştıkları” iddiasını dile getirdi.