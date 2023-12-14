Erdoğan’dan Hristodulidis’e Ankara daveti iddiası

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Dubai’de gerçekleştirdikleri kısa görüşmede Rum lider Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiği iddia edildi. Rum Yönetimi Sözcüsü “Bir koridorda, özel düzeyde gerçekleşen bir görüşmenin içeriği açıklanamaz” dedi

Güney Kıbrıs’ta yayımlanan “Alithia” gazetesi, Atina’daki “diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere” dayanarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dubai’de gerçekleştirdikleri kısa görüşmede Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiği iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, “Atina’daki Diplomatik Bilgilere Göre Erdoğan Hristodulidis’i Dubai’deki Görüşmelerinde Ankara’ya Davet Ettiğini İddia Ediyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Ankara’ya davet edildiğine dair bilgilerin önceki gün gazete tarafından doğrudan Hristodulidis’in gündemine getirildiğini, Hristodulidis’in ise teyit etmesi veya yalanlaması için gazete tarafından gündemine getirilen şeyleri yorumlamak istemediğini söylediğini iletti.

Öte yandan resmi bir açıklama olmasa da 2014 yılında Türkiye’nin, dönemin Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in iki toplumun temsilcileri olarak Ankara’yı ziyaret etmesini önerdiğini öne süren gazete, Türkiye hükümetinin Anastasiadis’i “Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı olarak değil, Kıbrıslı Rumların temsilcisi olarak” davet ettiğini belirtti.

Öte yandan Erdoğan ile Hristodulidis’in 2 Aralık'ta Dubai’de çok kısa bir görüşme yaptıklarını ve el sıkıştıklarını anımsatan gazete, o dönem basında ve web sitelerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemine müzakerelerin yeniden başlaması talebini getirdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtı konusunda ise “Fileleftheros” gazetesi dışında bu konuya herhangi bir atıfta bulunulmadığını ifade eden gazete, “Fileleftheros” gazetesinin ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “çevresinden kaynaklara” atıfta bulunarak, Erdoğan’ın müzakerelerin yapılması gerektiği konusuna olumlu yanıt verdiğini, öte yandan önce Yunanistan’a gideceğini ve “sonra bakalım” dediğini aktardı.

RUM YÖNETİMİ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Dubai’de ayaküstü görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Ankara’ya davet ettiği iddiasıyla ilgili Rum Yönetimi'nden açıklama geldi.

Rum Yönetimi Sözcü Vekili Yannis Andoniu, “Türkiye Cumhurbaşkanı’ndan Kıbrıs Başkanı’na davet olsaydı açıklama yapılır, herkes öğrenirdi. Bir koridorda, özel düzeyde gerçekleşen bir görüşmenin içeriği açıklanamaz” dedi.

Cyprus Times isimli internet gazetesi, Alithia gazetesinin dünkü sayısında manşete çektiği haberle ilgili edindiği bilgileri paylaştı. Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki hafta Dubai’de ayaküstü gerçekleşen görüşmeleri sırasında Nikos Hristodulidis’i Türkiye’ye davet ettiği, Hristodulidis’in saklamaya çalıştığı bu bilgiyi sadece bir elin parmak sayısını geçmeyecek sayıda çalışma arkadaşıyla paylaştığı yolunda olduğunu aktardı.

Yannis Andoniu'nun konuyla ilgili açıklamasına da yer verilen habere göre, Andoniu, “Türkiye Cumhurbaşkanı Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı’nı Ankara’ya davet etse, anlaşılacağı üzere yarım asırdır bildiğimiz Türk dış politikasında köklü bir değişiklikle karşı karşıya olurduk. Tayyip Erdoğan daveti Nikos Hristodulidis’e değil Cumhurbaşkanı’na yapsaydı emin olun, açıklardık.” dedi. Andoniu, bu meselelerin Kıbrıs sorununun özüne dayanan çok ciddi meseleler olduğunun altını çizdi.

HAbere göre, DİSİ ve Rum Meclisi Başkanı Annit Dimitriu siyasi liderlerin ve kurumların bu kadar ciddi bilgiyi medyadan öğrenmek zorunda kalmasını eleştirdi. Dimitriu da AKEL gibi Rum Ulusal Konseyi’nin derhal toplanmasını istedi.

