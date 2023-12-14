“Uluslararası toplum, hukuk ihlaline derhal cevap vermeli”

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Irak Cumhurbaşkanı Abdul Latif Raşid’i kabul eden
Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına ve Genel Sekreter’in beklenmekte olan temsilci atamasına atıf yaptı.
Dimitriu, Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ve uzlaşılmış çerçeve içerisinde çözüm bulmak hedefiyle müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlama hedefine bağlı olduğunu söyledi.
“Türkiye’nin Güney Kıbrıs ve diğer ülkelere yönelik meydan okumalarına ve hukuksuz faaliyetlerine devam ettiğini” öne süren Annita Dimitriu, “Türk istila ve işgalinin oldubittilerine meşruiyet kazandıracak olan iki devlet çözümünü kabul etmemiz söz konusu değil. Uluslararası toplum her türlü uluslararası hukuk ihlaline karşı derhal cevap vermeli ve çifte standart mantığını terk etmelidir” ifadelerini kullandı.
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