“Erdoğan, Kıbrıs sorununa müdahil olmalı”

Rum lider Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün yaptığı açıklamalarda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istediğini ortaya koyduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in önceki gün yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin özellikle Avrupa-Türk ilişkileri boyutuyla ilgili olarak, Kıbrıs sorununda hareketlilik meydana getirilmesi için fikirler ve teşvikler üzerinde çalıştığını söylediğini iletti.

Rum Yönetimi tarafından Avrupa-Türk ilişkileri boyutu da özellikle göz önüne alınarak, üzerinde çalışılan birçok düşünce, birçok fikir bulunduğunu dile getiren Hristodulidis, “bir talebin karşılanması anlamına gelen herhangi bir düşünce dolayısıyla fikir olamayacağını ve tartışma konusu bile olmayan egemen eşitlikten söz ettiğini” vurguladı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarını da yorumlayan Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Tatar’dan farklı bir şey duymayı beklemediğini, çünkü tüm bu zaman boyunca söylediği şeyin bu olduğunu ileri sürdü.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Holguin’in Kıbrıs’a ikinci kez gelmesini beklediklerini ve daha önce de söylediği üzere Holguin’le 11 Mart’ta bir araya geleceğini dile getiren Hristodulidis, Holguin’in bunun öncesinde 7 Mart tarihinde temaslarda bulunmak için Londra’da olacağını ifade etti. Hristodulidis, Holguin’in Kıbrıs’tan sonra veya muhtemelen daha önce Türkiye ve Brüksel’e yeni bir ziyaret gerçekleştireceğinden emin olduğunu da dile getirdi. Hristodulidis, Holguin’in misyonunun olumlu sonuçlara sahip olması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Garantör güçler ve özellikle de İngiltere’nin sürece daha aktif müdahil olmasıyla ilgili göstergeler olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise Hristodulidis, sürece daha fazla müdahil olması gereken tarafın Türkiye olduğunu iddia etti.

Holguin’in bu yüzden Ankara’yı ziyaret ettiğini savunan Hristodulidis, (bu kez) daha üst düzeyde hatta TC Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde temasta bulunulmasının mümkün olması dileğinde bulundu.

