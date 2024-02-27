“Her dakika değerlendirilmeli”

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitiru, “Müzakerelerin yeniden başlaması şartlarının oluşturulması için tek bir dakikanın değerlendirilmeden geçmesine izin verilmemesi gerektiği” görüşünü dile getirerek “Türk tezlerini ve emellerini önlemek için top yükün ve koordineli çaba şart” dedi.

Limasol’da EOKA’cılar için düzenlenen bir anma töreninde konuşan Dimitriu, “kahramanlar” diyerek andığı EOKA’cıların “fedakarlıklarının, kendilerine, Kıbrıs’ın kurtarılması ve yeniden birleştirilmesi yolunu gösterdiğini” söyledi.

Dimitriu, “Müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, iki bölgeli, iki toplumlu siyasi eşitliği olan federasyon zemininden yeniden başlamasına olanak tanıyacak şartları yaratmak için tek bir dakikanın bile değerlendirilmeden geçmesine izin verilmemeli. Türkiye’nin anlattığı ve maalesef uluslararası alanda kabul gören versiyonu bozmak için ülkenin bütün liderliği, top yükün ve koordineli şekilde benzeri görülmemiş yoğun bir mücadeleye girmeliyiz.” diye konuştu.

