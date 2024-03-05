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EOKA’cı Afksentiu, "kahramanlıkla" anıldı

İngiliz sömürgeciler tarafından yakılarak öldürülen ve Rumların ulusal kahramanı olarak görülen EOKA’cı Grigoris Afksentiu için anma töreni düzenlendi. Rum Başpiskoposu Yeorgios, “Kıbrıs’ı ele geçirmek ve oldu bittileri pekiştirmek isteyen Türklerin planlarının net olduğunu” iddia etti

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EOKA’cı Afksentiu, "kahramanlıkla" anıldı
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EOKA’cı Grigoris Afksentiu, Maşera Manasıtırı’nda düzenlenen ayinle anıldı.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Kıbrıs’ta İngiliz egemenliğine karşı savaşan, 3 Mart 1957 yılında, İngiliz sömürgeciler tarafından Maşeradaki sığınağında yakılarak öldürülen,  Rumların ulusal kahramanı olarak görülen Grigoris Afksentiu için düzenlenen törene yer verdiler.
Ayinin sonunda, Afkentiu’nun sığınağı önüne çelenk de konuldu.
Alithia gazetesine göre Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Afksentiu’nun anılması sırasında yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ı mutlak şekilde ele geçirmek ve oldu bittileri pekiştirmek isteyen Türklerin planlarının net olduğunu” iddia etti.
Başpiskopos açıklamasında Güney Kıbrıs’ı Türkiye’nin elinde oyuncak olarak bırakmaması için Yunan hükümetine ve Ηelenizime çağrıda bulundu.
Haravgi gazetesine göre AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas, Afksentiu için düzenlenen törenin ardından yaptığı açıklamada, Afksentiu’nun fedakârlığın ve özverinin  örneği olduğunu söyledi.
Kukumas,  “özgürlük mücadelesinin, işgalin sonlandırılması, ülkenin ve halkın yeniden  birleşmesi mücadelesinin” de devam ettiğini belirtti.
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