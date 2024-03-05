Zara, Kıbrıs'ta sahne aldı

Küçük yaşta şöhreti yakalayan Zara, Kıbrıs'taki bir otelde sahneye çıktı. Yoğun konser maratonunda verdiği kilolarla dikkatleri üzerine çeken Zara, giydiği göğüs dekolteli elbisesiyle ilgi çekti.
Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Zara, tek kol göğüs dekolteli kıyafeti için "Avrupa Turnesi'nden ayağımın tozu ile Kıbrıs'a geldim. Kilo verdim o yüzden sahnede daha konforlu olmak için böyle bir kostüm giydim. Bu gece burada herkes aşkla buluşsun. Aşksız olmaz. Bu gece herkes aşkını yaşasın. Ben aşka inanan bir kadınım. Bu gece aşk gecesi olsun. Kimse aşksız kalmasın" dedi.
Zara'nın konser görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım Zara'nın tarzını çok beğenirken bir kısım da kıyafeti abartılı bularak şarkıcıya yakıştıramadı.
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