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ENI, Güney'e sondaj çalışmalarına devam edeceğine dair taahhüt verdi

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ENI, Güney'e sondaj çalışmalarına devam edeceğine dair taahhüt verdi
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Fransız “TOTAL” şirketi ile birlikte Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde faaliyet gösteren İtalyan “ENI” şirketinin, sondaj çalışmalarına devam edeceğini taahhüt ettiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, güvenilir bilgilere dayanarak ENI’nin yeni yıl itibarıyla, “Kronos” hedefindeki teyit sondajının da tamamlanmasının ardından, çıkacak sonuçlara göre doğal gaz planlarını şekillendireceğini yazdı.
Gazete, ENI ile TOTAL’in Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”i içerisindeki doğal gazı çıkaran ilk şirket olmak istediğini kaydederken, buradan çıkacak doğalgazın, Mısır’ın “Zohr” yatağından çıkarılacak doğalgaz ile birlikte sıvılaştırılmak üzere Mısır’a gönderileceğini belirtti.
Haberde, sözde “MEB” içerisinde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de, gelişmelere göre Güney Kıbrıs’a  doğal gaz sıvılaştırma tesisi inşa etme olasılığını açıkta bıraktıkları ifade edildi.
Rum Yönetimi’nin doğal gaz şirketlerine, doğalgazın değerlendirilme aşamasına gelinebilmesi için güç birliği yapmaları çağrısında bulunduğunu anımsatan gazete, “Kalipso” hedefinde 1,5 tcf (ayakküp), “Zeus” hedefinde 2-3 tcf, “Kronos” hedefinde 2,5 tcf, “Glafkos” hedefinde de 5-8 tcf doğal gaz bulunduğunun hesaplandığını ve komşu olan bu hedeflerin birlikte daha kolay değerlendirilebileceğini yazdı.
Gazete, Rum Yönetimi ile sıkıntıları süren “Chevron” şirketinin ise yarın, sözleşmeyle ilgili yanıtını vermesinin beklendiğini kaydetti.
 
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