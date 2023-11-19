Aksa Ligleri 9. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Doğan T.Birliği-Miracle Karşıyaka: 1 – 1
Yenicami-Türk Ocağı: 4 – 2
Yeniboğaziçi-China B.G.Gücü: 2 – 6
Cihangir-Çetinkaya: 2 – 1
Mağusa T.Gücü-Lefke: 4 – 1
A.Yeşilova-K.Kaymaklı: 2 – 0
Göçmenköy-Mesarya: 3 – 1
Pera L.G.Birliği-Yonpaş Dumlupınar: 0 – 3
AKSA 1.LİG
Esentepe-Gönyeli: 1 – 0
Binatlı-Miracle Değirmenlik: 0 – 2
Dem’s Cons. Çanakkale-Geçitkale: 2 – 3
M. Hacıali Yılmazköy-Düzkaya: 3 – 3
Hamitköy-Ozanköy: 1 – 1
Girne H.Evi-Baf Ü.Yurdu: 1 – 1
Yalova-Lapta: 0 – 1
Mormenekşe- Ünimar Maraş: 1 – 1