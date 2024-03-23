“Endişeler, masada giderilir”  

AB Zirve Toplantısı'nda BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşen Rum lider Hristodulidis, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların endişelerinin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve dahilinde, müzakere masasında giderilebileceğini vurguladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB Zirve Toplantısı için gittiği Brüksel’de önceki gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer AB liderleriyle görüştü.

Hristodulidis görüşmede, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların endişelerinin, üzerinde uzlaşılmış çerçeve dahilinde, müzakere masasında giderilebileceği” görüşünü iletirken, Guterres ise, kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in kendisini sürekli bilgilendirdiğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin önceki gün BM’den yapılan yazılı açıklamada, Hristodulidis ile Guterres’in Kıbrıs sorunu ve Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım konularını ele alındığı belirtildi. BM'nin ayrıca “Genel Sekreterin, Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım yapılmasına koyduğu katkılardan ötürü Kıbrıs’a teşekkür ettiği” belirtildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, Guterres’in görüşmede “müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına bağlılığını ve temsilcisi Holguin’in çalışmalarına yönelik desteğini” ifade ettiğini söyledi.

Letimbiotis’e göre, Guterres görüşmede ayrıca Holguin’le sürekli temas halinde olduğunu ve Holguin’in kendisini sürekli bilgilendirdiğini de vurguladı. Hristodulidis'in ise görüşmede, “müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlaması çabalarına bağlılığını ve olumlu ortama katkı koyacak yapıcı tutum sergilemeye devam edeceklerini” vurguladığını söyleyen Letimbiotis, Rum liderin ayrıca, “Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların tüm endişelerinin, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon şeklinde uzlaşılmış çerçeve içerisinde giderilebileceği” iddiasını da Guterres’e ilettiğini belirtti.

