AB-Türkiye ilişkisine Kıbrıs şartı

Hristodulidis, Türkiye ile AB arasındaki ilişkide gelişme sağlanmasını herkesten çok istediklerini iddia etti ve bu gelişmenin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeden geçtiğini söyledi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Brüksel’deki AB Zirve Toplantısı çerçevesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’le görüştüğünü yazdı.

Görüşme sonrasında, AB zirvesi sonuç bildirgesine, Türkiye-AB ilişkilerine dair bir paragraf eklenip eklenmeyeceği konusunun netlik kazanmadığını da iddia eden gazete, henüz bu konuda hazır bir metin olmadığını ve AB ülkelerinin görüşlerinin alınmakta olduğunu vurguladı.

Güney'deki Haravgi gazetesi, önceki gün AB zirvesinde, Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla ilişkilendirilmesini içeren bir paragrafın sonuç bildirgesine eklenmesi konusundaki görüşmelerle geçtiğini yazdı. Hristodulidis, Almanya Başbakanı Scholz ve Avrupa Konseyi Başkanı Michel’le yaptığı görüşmelerde, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeyle orantılı ele alınması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Hristodulidis, “Türkiye’ye olumlu mesaj verilmesi görüşüne katıldığını ancak bunun Kıbrıs sorununun ilerleyişi ve bazı ilgili maddelerin görüşülmesiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini” iddia etti.

Hristodulidis’in zirve öncesi yaptığı açıklamalara da yer veren gazeteye göre, Hristodulidis, “Son yapılan açıklamaların ilerleme sağlanmasına hiçbir katkısı bulunmadığını” belirtirken “Bir yandan Kıbrıs sorununda bir ilerleme sağlanırken bazı AB-Türkiye konularında da ilerleme sağlanabileceği” iddiasında bulundu.

Hristodulidis, Kıbrıs sorununda ilerleme derken, “Müzakerelerin, Crans Montana’da kaldığı yerden, üzerinde uzlaşıya varılmış çerçeve temelinde yeniden başlamasını kastettiklerini” vurguladı.

Türkiye ile AB arasındaki ilişkide gelişme sağlanmasını herkesten çok istediklerini de öne süren Hristodulidis, bu gelişmenin Kıbrıs sorunundaki ilerlemeden geçtiğini iddia etti. Hristodulidis, AB’nin bir Kıbrıs temsilcisi atamasının, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin AB-Türkiye ilişkilerini doğrudan etkiliyor olması sebebiyle, tüm sürece katkı koyacağını savundu.

Almanya Başbakanının Türkiye’ye olumlu bir mesaj verilmesinden yana olduğunun hatırlatılması üzerine ise Hristodulidis; “Ben Türkiye’ye olumlu mesaj verilmesini Almanya başbakanından daha çok istiyorum. Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne, Kıbrıs’a komşu bir ülke ve AB’ye daha yakın, AB ilke ve değerlerini benimsemiş bir komşu istiyorum” şeklinde konuştu.

