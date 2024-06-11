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“En iyi AP milletvekili olacağım”

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AP milletvekili seçilerek büyük bir sürprize imza atan Fidias Panayotu, bugüne kadarki en iyi AP milletvekili olacağını vurguladı

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“En iyi AP milletvekili olacağım”
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AP milletvekili seçilerek büyük bir sürprize imza atan Fidias Panayotu önceki akşam yaptığı açıklamada; “bugüne kadarki en iyi AP milletvekili olacağını” söylediğini yazdı.
Avrupa Parlamentosu'na seçilmesinin ardından Güney Lefkoşa'daki Eleftheria Meydanı'nda kutlama yapan Fidias Panayotu, “adaylığını koyduğunda seçilebileceğine hiç inanmadığını” belirterek “bugüne kadar belki de ilk kez birinin, arkasında hiçbir siyasi partinin gücü olmadan, sadece sosyal medya gücüyle seçim kazandığını” iddia etti.
“Seçilmesinin sadece Kıbrıs için değil tüm dünya için tarihi bir şey olduğunu” vurgulayan Panayotu; “Tüm Kıbrıs’ın ve Avrupa’nın milletvekili olacağım. En iyi ve en faydalı Kıbrıslı milletvekili olmaya çalışacağım” şeklinde konuştu.
 
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