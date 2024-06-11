Niyazi Kızılyürek "Gönül isterdi ki, Kıbrıslı Türkler seçime daha yoğun katılsın. Gönül isterdi ki, AKEL tabanı, bu çabalarıma daha çok sahip çıksın" dedi

Avrupa Parlamentosu parlamenteri olan ve önceki günkü seçimi kaybeden Niyazi Kızılyürek seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kızılyürek, “Seçim günü sıcağa ve zahmete aldırmadan sandıklara koşan Kıbrıslı Türkler beni mutlu ettiler, bana umut verdiler” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Avrupa Parlamentosu Seçimlerinin Ardından 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ne ben, ne de AKEL istediğimiz sonucu alabildik.

Bunun elbette birçok nedeni vardır. Bunlar üzerinde durmayacağım.

Pek çok kişi ve kuruluş kampanyamıza destek oldu.Güzel insanlar bir araya geldiler ve güzel işler çıkardılar. Hepsine içtenlikle teşekkür ederim.

5 yıllık Avrupa Parlamenterliği dönemimde, ağırlıkla Kıbrıslı Türklerin sorunlarına ve haklarına eğildim. Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin ileri götürülmesi gerektiğine yürekten inanıyorum.

İçine sürüklendiğimiz bu statü bahşetmeyen statükoda Kıbrıslı Türklerin özne olarak varlığını koruyup güçlendirmesinin en iyi yolunun bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, adanın hem güneyinden hem de kuzeyinden sürekli olarak sözlü, yazılı saldırıya uğradım. Aldırmadım.

Kıbrıslı Rumlarla Kıbrıslı Türkler arasında siyasi dostluk kurulmasını hayatım boyunca çok önemsedim. Bu parçalanmış ülkenin geleceği, siyasi dostluk kurmaktan ve uzlaşmadan geçer. Bundan dolayı da iki toplumun şovenistlerinin hedefi oldum. Aldırmadım.

Gönül isterdi ki, Kıbrıslı Türkler seçime daha yoğun katılsın. Gönül isterdi ki, AKEL tabanı, bu çabalarıma daha çok sahip çıksın.

Gönül isterdi ki, ortak bir ülke tahayyülüyle hareket edilebilsin.

Olmadı.

Olsun!

Ben buradayım ve 40 yıldır yürüdüğüm yolda yürümeye devam edeceğim.

Seçim günü sıcağa ve zahmete aldırmadan sandıklara koşan Kıbrıslı Türkler beni mutlu ettiler, bana umut verdiler.

Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim."

