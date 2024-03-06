DNA’mız Osmanlı’ya dayanıyor

Güney’de Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların DNA'sına yönelik inceleme yapıldı. DNA sonuçlarına göre Kıbrıslı Türklerin, 1571 yılında adayı fetheden Osmanlı ordusu askerlerinin ve Sultan hükümetinin Anadolu’dan getirdiği göçmenlerin torunları olduğu belirtildi. Kıbrıslı Rum DNA’sının ise sadece yüzde 20’si Avrupa kökenli olduğu tespit edildi

Misyonu, okuyucularına tüm coğrafi soruları için kapsamlı ve ilgi çekici bir kaynak sunmak olan “NCESC Geographic” isimli web sitesinin, Kıbrıslı Türklerin DNA’sına yönelik bir soru üzerine verdiği yanıt, Rum basınında yer aldı.Alithia gazetesi “Kıbrıs’ın İlk Kalanları Kimlerdi-Araştırmalar, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların DNA’sıyla İlgili Bulmacayı Çözüyor” başlıklı haberinde, ilgili web sitesinin, açıklamalarına yer verdi.Gazete “NCESC Geographic” sitesinin açıklamalarına dayanarak, Kıbrıslı Türklerin, çeşitli tarihsel göçlerden ve farklı kültürlerle etkileşimlerden etkilenmiş olan çok çeşitli bir genetik yapıya sahip olduğunu yazdı.Kıbrıslı Türklerin DNA’sına yönelik sorunun yanı sıra Kıbrıs halkına ilişkin soruların da sorulduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Türklerin haplotipleri (bir haplotip, birlikte kalıtsal olma eğiliminde olan bir dizi DNA varyasyonu veya polimorfizmdir) Kuzey Afrikalılarla daha az paylaştığını, yaklaşık %5,5 sıklıkta Doğu Avrasya (H, C, N, O, Q) kökenli haplotiplere sahip olduğunu belirtti.Gazete, incelemeye dayanarak, bu genetik çeşitliliğinin, Osmanlıların bölgeye gelmesine bağlanabileceğini yazdı.Habere göre Kıbrıslı Türklerin nereden geldiğine ilişkin bir soru üzerine, Kıbrıslı Türklerin, 1571 yılında adayı fetheden Osmanlı ordusu askerlerinin ve Sultan hükümetinin Anadolu’dan getirdiği göçmenlerin torunları olduğu belirtildi.Kıbrıslıların hangi DNA’ya ait olduğu şeklindeki bir soru üzerine incelemelerin, Kıbrıslı Rum DNA’sının sadece yüzde 20’sinin Avrupa kökenli olduğunu gösterdiği de ifade edildi.