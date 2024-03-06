"Personel ihtiyacı tüm polis teşkilatında elzem"

Meclis Başkanı Töre, personel ihtiyacının tüm polis teşkilatında elzem olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 2 Ocak’tan bu yana hizmet vermeye başlayan Gönyeli Polis Karakolunu ziyaret etti.Karakol Amiri Feyyaz İneci ve görevli personel tarafından karşılanan Başkan Töre, hizmet birimlerini inceledi.Personel ihtiyacının tüm polis teşkilatında elzem olduğunu ifade eden Töre, Polis Okulu'ndan yeni mezun olan öğrencilerin bu ihtiyacı bir nebze olsun karşılayacağına inandığını belirtti.Karakol Amiri Feyyaz İneci ve personele görevlerinde başarılar da dileyen Töre, İneci’ye Meclis anı tabağı hediye etti.Öte yandan Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Gönyeli Alayköy Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile görüştü. Töre ziyarette yaptığı açıklamada, Belediyenin ortaya koyduğu projelerle iyi bir yolda ilerlediğinin altını çizerek, kısa zamanda hayata geçen projelerin bölgede yaşayan halkı memnun ettiği düşüncesini dile getirdi.Amcaoğlu’nun yüksek bir oy oranıyla başkan seçildiğini anımsatan Töre, başarılı olacağına inanç belirtti.Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu da ziyaret nedeniyle Başkan Töre’ye teşekkür ederken, bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve yeni projelerini anlattı.