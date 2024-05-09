Polisten “Kara Boru Operasyonu”

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa’da gerçekleştirilen “Kara Boru Operasyonu” kapsamında, uyuşturucu, tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, A.A.’nın (E-32) ikametgahında yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü ile toplam 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan muhtelif ebatlarda 9 kağıt parçası, iki tabanca, tabancalara ait iki şarjör ve toplam 10 canlı mermi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu ve uçaksavar mermisi bulundu

Öte yandan Lefkoşa’da, CÖŞ ekipleri tarafından yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde şüpheli görülen S.A.’nın (E-17) üzerinde ve söz konusu araçta yapılan aramada, tasarrufunda bir miktar hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polisin akabinde bahse konu şahısın Lefkoşa’daki ikametgahında yaptığı aramada ise, bir uçaksavar mermisi tespit edilerek emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

