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"Dimitriu bizim sayemizde seçildi"

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"Dimitriu bizim sayemizde seçildi"
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ELAM’ın Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki adayı Geadis Geadi, Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, kendi partileri sayesinde seçildiğini söyledi.
Haravgi gazetesine göre ELAM adayı Geadis, önceki gün, DİKO adayıyla birlikte katıldığı radyo programında, bir soru üzerine, ELAM’ın sayesinde ilk kez bir kadın meclis başkanının seçildiğini ifade etti.
ELAM liderliğinde kadınların bulunup bulunmayacağı sorusu üzerine başlayan tartışmada, Geadis, ELAM’ın liderliğinde birçok kadının bulunduğunu, üye olduklarını  ifade etti.
Geadis sözlerinin devamında ise ELAM’ın, ilk kez bir kadın meclis başkanı seçtiğine de vurgu yaptı.  
 
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