Öztürkler: “İsrail’in Refah’taki cinayetleri ‘trajik bir hata’ değil trajedidir”

UBP Güzelyurt Milletvekili Öztürkler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını kınadı

UBP Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, İsrail’in Refah’ta bulunan çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan sivillere yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar ile ilgili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarını kınadı.

Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımlar yetmezmiş gibi savaş suçu işlemeye ve savaşlardan kaçan sivillerin sığındığı hedefleri vurmaya başladığına, İsrail’in katliamlarına her gün bir yenisini eklediğine ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına rağmen Refah’taki sivillerin kaldığı çadır kente yönelik sürdürdüğü saldırılarla insanlık suçu işlemeye devam edildiğine dikkat çekti.



BM raporlarına dayanan verilere göre Gazze’de başladığı soykırımlardan sonra ortaya çıkan can kaybının 36 bin 96’ya ulaştığına dikkat çeken Öztürkler, şunları kaydetti:

“İsrail, Gazze’den başlayarak gittikçe dozu artan saldırıları ile savaş suçu işlemektedir. Son olarak yaklaşık olarak 1,5 milyon sivil Filistinlinin Gazze’den Refah’a sığındığını tüm dünya gözlerini yumarak izledi. Bu da yetmezmiş gibi Mayıs ayında Refah’a başlatılan saldırılar sonucunda buradaki sivillerin Refah’tan yaklaşık 20 km uzaklıktaki “genişletilmiş insani bölgeye” gitmeleri emredilmişti. Akabinde olanlar ise tam bir trajediye işaret ediyor. Her fırsatta gerek Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden gerekse de basın yayın kuruluşlarımız aracılığıyla bu saldırıların son bulması için uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz. Şu anda Refah’taki saldırılar sonucunda 50’yi aşkın sivil can kaybı ve onlarca yaralı olduğu bilinmesine rağmen İsrail Başbakanı'nın yaşanan sivil kayıplara yönelik 'trajik bir hata' demesi tam anlamıyla trajikomiktir. İsrail’in Refah’taki cinayetleri ‘trajik bir hata’ değil trajedidir.”