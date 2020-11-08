Lillikas iyi bir ön hazırlık yapmadan üçüncü bir beşli konferansa katılmanın yanlış ve Güney Kıbrıs’a zararı dokunacak bir hata olacağını söyledi, “Dilerim, üçüncü beşli konferans hatasını tekrarlamayız” dedi

Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas Haravgi’ye verdiği röportajda, “Cenevre ve Crans Montana konferansları öncesinde Rum Ulusal Konseyi’ne de kamuoyuna da “ön hazırlık yapmadan, ortak zemin aramadan bir uluslararası konferansa gitmekle ya Türkiye’yi memnun edecek bir çözümle veya Türkiye’nin çözüm modelini veya zeminini değiştirmek için kullanacağı bir çıkmaz ikilemiyle karşı karşıya kalınır” dediğini hatırlattı.

Bu uyarısına kulak asılmadığını ve bugünkü duruma geldiklerini söyleyen Lillikas “BM Genel Sekreteri’ni, konferans çağırmadan önce, yeni bir çabanın gerçek başarı perspektiflerini diplomatik ve teknik düzeyde araştırmaya ikna edelim” ifadesini kullandı.

Lillikas’a “siz de iki bölgeli iki toplumlu federasyona karşısınız. O zaman bu çerçevenin öteki tarafça terk edilmesi sizi neden endişelendiriyor?” sorusuna “doğru söylediniz. Annan planı döneminden beri federasyona karşıyım. Ancak Türk tarafının çözüm hedefi ile benimki aynı değil. Beni Türkiye’nin, ön şartı iki devletin tanınması veya iki ayrı devlet olan konfederasyonda ısrar edecek olması korkutuyor. Daha sonra da, Erdoğan’ın Türk halkına vaat ettiği gibi, işgal bölgelerinin 2023’te yapılacak bir referandumla entegre edileceği kanaatindeyim.”

Federasyonu reddetmekle, istemeden de olsa, Türkiye’ye yardımcı olunup olunmadığı sorusuna karşılık da Lillikas “Hayır çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti başkanları BM kararlarını destekliyor” dedi, şunları ekledi:

“Dolayısıyla, Türkiye’ye nasıl yardımcı olunsun ki? Türkiye, çıkmaza sürüklenen iki konferans ile yardımcı olundu. Şimdi üçüncü hatayı yaparsak, BM Genel Sekreteri’nin resmî olarak çıkmaz açıklaması ve Kıbrıs sorununun çözümsüzdür, çözülemez sorunlar listesine girsin diyerek iyi niyet misyonu Güvenlik Konseyi’ne iade etmesi riski vardır. Dolayısıyla çok dikkatli olmalı ve artık Türk projelerinden kurtulma eylem planı oluşturmalıyız. Aynı patikayı izleyerek farklı bir yola çıkamayız.”

