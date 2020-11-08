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1134 test sonucunda 5 pozitif vaka

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1134 test sonucunda 5 pozitif vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1134 olduğunu, 5 pozitif vakaya  rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.
8 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1134
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen vakalar –  5
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 233.975
Toplam Vaka Sayısı- 973
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 912
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 43
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

 
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