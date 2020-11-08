1134 test sonucunda 5 pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1134 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını , 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi.

8 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1134

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen vakalar – 5

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 233.975

Toplam Vaka Sayısı- 973

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 912

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 56

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 13

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 43

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-



