“Devlete en büyük saldırı”

Grivas Digenis Vakfı önderliğinde Meclis önünde düzenlenen eylemle ilgili Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Meclis'e ve EDEK ofisine yapılan her türlü şiddet, vandallık, milletvekillerine küfür ve kullanılan hakaret sıfatları devlete en büyük saldırıdır” ifadesini kullandı.

