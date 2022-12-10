“Devlete en büyük saldırı”

Grivas Digenis Vakfı önderliğinde Meclis önünde düzenlenen eylemle ilgili Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Meclis'e ve EDEK ofisine yapılan her türlü şiddet, vandallık, milletvekillerine küfür ve kullanılan hakaret sıfatları devlete en büyük saldırıdır” ifadesini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.