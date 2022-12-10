banner875
banner885
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
8 0
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
12 0
 
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
31 0
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
12 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
15 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
94 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
26 0
banner878
banner887

“Devlete en büyük saldırı”

banner898

banner825
“Devlete en büyük saldırı”
banner892
Grivas Digenis Vakfı önderliğinde Meclis önünde düzenlenen eylemle ilgili Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Meclis'e ve EDEK ofisine yapılan her türlü şiddet, vandallık, milletvekillerine küfür ve kullanılan hakaret sıfatları devlete en büyük saldırıdır” ifadesini kullandı.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.