“Mesarya kent havasına bürünecek”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer katıldığı bir tv programında proje ve vizyonlarına değindi. 1996 yılından beri bir fiil projelerin içinde olduğunun altını çizen Özer, Hizmet ağı genişleyen Mesarya Bölgesi’nde yeni bir vizyon, yenilikçi çağdaş bir anlayışla halka daha etkin ve kaliteli hizmet sunan bir belediyeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

KENDİ KENDİNE YETEN DEĞİL GÜÇLÜ BİR MESARYA HEDEFİMİZ

Vadili- Akdoğan ve İnönü Belediyesinde yaklaşık 130 memur ve personel olduğunu teknik ekipte ise personel sayısının az olduğunu belirten Özer, 4 belediyenin kendi imkânları ve TC Ekonomik İş Birliği Ofisi’nin proje desteği ile kısıtlı projeler olduğunu belirtti. Özer “ kendi kendine yeten belediyelerdi, personelini ödeyebilmek ay sonunu tamamlayabilmek bu belediyelerin hedefiydi” dedi ve yeni dönemde güçlü belediyelerin güçlü bir geleceği getireceğini kaydetti.

MEGA PROJELERLE MESARYA’NIN ÖNÜ AÇILACAK

Belediyeler Reformu ile 18 ilke belirlendiğinin altını çizen Özer, tüm projelerini bu 18 ilkeye göre hazırladığını ifade ederek, reform sonrası ile devlet katkılarının projeksiyon nüfusa göre yapılacağını, halka hizmet noktasında bütçenin de genişleyeceğini vurguladı. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu ifade eden Özer, “Yeni dönemde yapılacak mega projelerle hem tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin önünün açılması hem de Mesarya’nın kent havasına dönüşmesini sağlayacak” dedi.

MESARYA’DA DOĞAN HER ÇOCUK FUTBOL OYNAMAK ZORUNDA

Vadili’nin alt yapısında yetişen Özer, kendi gençliğinden de yola çıkarak bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birnin çok amaçlı bir spor kompleksi olduğunu belirtti. “Mesarya’da doğan her çocuk futbol oynamak zorunda başka bir spor alternatifi yok” dedi ve içerisinde gençlik merkezi ve kütüphanelerinde yer alacağını ekledi. Gençlerinde belediyenin paydaşları olacağını ekleyen Özer, gençlik merkezi ile projelere gençlerin karar vereceğini belirtti.

AMFİ TİYATRO İLE KÜLTÜR- SANAT FAALİYETLERİ YAPILABİLECEK

Bölgede kültür sanat ve konser etkinliklerinin düzenlenebileceği imkan ve olanakların kısıtlı olduğundan yola çıkarak Amfi Tiyatrosu ile eksikliği hissedilen kültürel etkinlerin yapılacağını ekledi. Özzer, “Reform sonrasında ayakları yere basan güçlü bir belediye olacağız. Tüm hazırlıklarımızın ve projelerimizin de buna göre yapılması lazım” dedi.

KATI ATIK İSTASYONU KURACAĞIZ

Katı Atık Toplama alanları ile köy içinden alınan çöplerin köy dışına atılmasını, halıyı kaldırıp pisliği halnın altına süpürmeye benzeterek, “sinekler, kokular, hurda malzemeler çıksın diye her gün oralarda dumanlar çıkıyor, bu sorunları yaşamamak için Mesarya Katı Atık Transfer istasyonuna oradanda çöplerin Güngör’e taşınmasını hedeflediklerini aktardı.