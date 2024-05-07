Derinya’ya yeni bir pazar yeri inşa edilecek

Derinya’ya yeni bir pazar yeri inşa edilmesine başlandı.

Politis gazetesinde yer alan habere göre, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayannis sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, geçmişte Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) kampının bulunduğu yerde başlatılan kazı ve inşaat çalışmalarıyla ilgili bir fotoğraf paylaştı. Mevcut pazar yerinin genişletileceği 1 buçuk milyon Euro’luk projenin yaklaşık 12 ayda tamamlanması öngörülüyor.

Derinya’daki yeni pazar yeri inşasının Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu tarafından finanse edildiğini belirten gazete, projenin amacının yeni bir pazar yeri inşa edilmesi ve mevcut pazar yerinde sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi olduğunu ekledi.

