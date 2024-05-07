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Zerrin Üstel Özel Bahar Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi

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Zerrin Üstel Özel Bahar Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi
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Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel, Gazimağusa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu'nda düzenlenen Özel Bahar Şenliği'nde çocuklarla bir araya geldi.
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Zerrin Üstel, etkinlik çerçevesinde eğitim ve iş okulu yetkililerinden okuldaki son çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Üstel, Dokuma Atölyesi'nde çocuklarla birlikte atölye çalışmalarına katıldı, onlarla sohbet etti.

Zerrin Üstel, "Özel çocuklarımıza sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek ve evlatlarımızın sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için yürütülen her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Üstel, özel eğitim alan çocukların, potansiyellerini üst düzeye çıkarmalarına, topluma katılımcı bir şekilde katkıda bulunmalarına ve daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekti.
Üstel, ayrıca farklı atölye çalışmaları sayesinde özel çocukların ilgi duydukları alanlarda gelişimlerini sağlayarak, bu çalışmaların gelecek yaşantılarında hayatlarının bir parçası olacağını vurguladı ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.
 
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