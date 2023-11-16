“Cyprus Confidential” araştırma raporunda, KKTC ile ilgili önemli iddialar

“Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu” (ICIJ), “Paper Trail Media” ve 67 medya ortağı tarafından yapılan “Cyprus Confidential” araştırma raporunda, KKTC ile ilgili bazı iddialar da yer aldı.

Politis gazetesi “Guardian”ın haberine dayanarak, Rusya’ya uygulanan Anglo-Amerikan yaptırımları nedeniyle, giderek daha fazla Rus’un KKTC’yi “sığınak” olarak görmeye başladığını ve Rus sermayesinin, özellikle İskele bölgesindeki inşaat sektöründe yaşanan büyümeye belirgin katkısı olduğunu öne sürdü.

Bu yıl, yaklaşık 39 bin Rus’un KKTC’ye yerleştiğini ve bu yılın Ocak-Eylül ayları arasında 58 bin 788 Rus’un KKTC-Güney Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarını kullandığını kaydeden gazete, Rusların KKTC’ye yerleştikçe paralarını da KKTC’deki bankalara taşıdıklarını ileri sürdü.

Habere göre araştırmada, “Rusların, Anglo-Amerikan yaptırımlarından sonra paralarını taşıyacak yer aradıkları aşikârdır ve Türkiye’nin, Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddetmesi de, Rus parasının Kuzey Kıbrıs’a akmasına belirgin katkı koymaktadır” iddiaları yer aldı.

İskele’deki yapılaşmanın, gerek çok sayıda Rus’un yerleşimi, gerekse kalkınma açısından “yeni Limasol”a benzetildiğini kaydeden gazete, eskiden ova olan bir bölge olduğunu ve bugün, “evrim geçirdiğini” yazdı.

