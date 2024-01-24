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Cuellar, 29 Ocak'ta adaya geliyor

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Cuellar, 29 Ocak'ta adaya geliyor
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi olarak atanan Maria Angel Holguin Cuellar’ın bir dizi görüşmede bulunmak için 29 Ocak Pazartesi Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor.
Haravgi gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, Cuellar’ın 30 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le yapacağı görüşmelerden bir gün önce adaya gelmesinin beklendiğini kaydetti.
Habere göre, Cuellar Kıbrıs’a gelişinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart ile görüşecek. Cuellar'ın adayı ziyareti sırasında liderler yanında iki tarafın müzakerecileri, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyonu Ofisi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, diplomatik topluluk üyeleri, Barış Gücü askerleri, aynı zamanda Kayıp Şahıslar Komitesinin de aralarında bulunduğu bir dizi görüşmede bulunmasının beklendiği kaydedildi.
Cuellar’ın temasları çerçevesinde İngiltere, Yunanistan ve ABD büyükelçileriyle görüşmesinin planlandığını yazan gazete, aynı kaynaklara dayanarak Cuellar’ın ara bölgeyi ve kapalı bölge Maraş’ı ziyaret etmesinin beklendiğini de ekledi.
 
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