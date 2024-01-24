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Yunanistan, Libya'nın Akdeniz'de ilan ettiği bitişik bölge sınırlarına itiraz etti

İtiraza gerekçe olarak Libya'nın sınırları belirlenirken, Yunanistan'ın kabul etmediği Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını temel alması ileri sürüldü

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Yunanistan, Libya'nın Akdeniz'de ilan ettiği bitişik bölge sınırlarına itiraz etti
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Yunanistan'ın, Libya'nın Birleşmiş Milletler'e (BM) gönderdiği mektupla ilan ettiği bitişik bölge sınırlarına itiraz ettiği belirtildi.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Atina, Libya'nın BM'ye gönderdiği, Türkiye ile 2019’da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası doğrultusunda belirlediği bitişik bölge sınırlarını ilan eden mektuba itiraz etti.
Yunanistan, 17 Ocak'ta BM'ye gönderdiği mektupta, Libya'nın Akdeniz'de ilan ettiği bitişik bölge sınırlarının uluslararası hukuka ve uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu öne sürdü.
Atina, BM'ye gönderdiği mektupta, Libya'nın mektubunda temel alınan koordinatlar ve haritanın 3 nedenle uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna aykırı olduğunu iddia etti.
İtiraza gerekçe olarak, Libya'nın sınırları belirlenirken, Sirte Körfezini kapatması, "düz esas çizgileri" kullanması ve Yunanistan'ın kabul etmediği Türkiye ile Libya'nın 2019'da imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasını temel alması ileri sürüldü.
 
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