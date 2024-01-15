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“Cronos” yatağında doğal gaz meşalesi yandı

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“Cronos” yatağında doğal gaz meşalesi yandı
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ENI ve TOTAL’in Rum yönetiminin tek taraflı ilan ettiği MEB’in 6’ncı parselindeki “Cronos” yatağında 4 Eylül’de başlattığı teyit sondajının tamamlandığı, son 24 saat içerisinde de doğal gazın kalite ve basınç kontrollerine başlandığı bildirildi.
Alithia’nın “Cronos’la İlgili Bulgular Cesaret Verici… ENI-TOTAL’in 6’ncı Parseldeki Teyit Sondajı'ndan Haberler Olumlu” başlıklı haberine göre, Ağustos 2022’de tahmini 2,5 tfc doğal gaz keşfedilen Cronos yatağında tamamlanan teyit sondajı sonrasında başlanan kalite ve basınç kontrolü çerçevesinde doğal gaz meşalesi yakıldı.
Gazete, teyit sondajının sonlanmasına karşın bölgede ilan edilen Notam’ın, Rum yönetiminin bulgularla ilgili detaylı açıklamasının yapılacağı 31 Ocak'a kadar yürürlükte kalacağını yazdı.
Aralık 2022’de aynı parseldeki Zeus yatağında 2-3 tfc doğal gaz keşfedildiği ve ENI’nin, her iki yatağı da süratle geliştirmek istediği hatırlatılan haberde, Rum yönetiminin ise en azından şirketin geliştirme planını sunmasını beklediği kaydedildi.
 
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