Çözüm için taviz vurgusu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, “Her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmaya anca taviz vererek ulaşılabilir” mesajı verdi

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Lefkoşa’nın Rum kesiminde bulunan Hilton Otel’de “Kıbrıs'ın sürdürülebilir denge için yeni yol haritası stratejisi; jeopolitik, yenilik ve büyüme” başlığıyla düzenlenen 19. Ekonomist Kıbrıs Zirvesine katılarak bir konuşma yaptı.

Kıbrıs’ta mevcut durumun değişmez olmadığı, Kıbrıs sorunu çözülmedikçe gerginliğin süreceği ve ekonomik olanlar da dahil bir çok fırsatın kaçırılmaya devam edeceğiyle ilgili büyüyen bir farkındalık olduğunu ifade eden Stewart, son haftalarda bazı zorluklara rağmen, umutlu olmak için nedenler bulunduğu yönünde konuşmalar yaptığını anlattı.

Ağustos- Ekim ayları arasında iki toplumlu Pile köyü konusunda zor ve hassas bir kriz yaşandığını, yapıcı diyalogla ve her iki tarafın da kaygılarını dikkate alarak uzlaşıya varıldığını ifade eden Stewart, 23 Ekim’de başlayan uygulamayla ilgili bazı zorluklar bulunduğunu, bunun normal olduğunu ve her iki tarafın da ilerleme hususunda kararlı olduğunu ifade etti.

Stewart, “Kıbrıslı Türkler’le Rumların böyle hassas ve karmaşık bir konuda ortak zemin bulabilmesini, diğer zor konulara da yapıcı şekilde yaklaşılabileceği noktasında umut verici bir işaret olarak görüyorum. Çatışma ve belirsizlik ticareti de kötü etkiler; dolayısıyla siyasi durumdaki umut verici bir işaret ticaret için de umut vericidir” diye konuştu.

Taraflarla Kıbrıs konusunda çalışma yapacak BM Genel Sekreteri’nin Kişisel bir Temsilci atanması konusunda fikir birliğine varıldığını ifade eden Stewart, bunu da olumlu bir işaret olarak değerlendirdi. Stewart, “BM olarak bizim ara bölgede veya ötesinde uğraştığımız zorluk ve gerilimlerin çoğu, daha büyük bir sorunun sadece belirtileridir ve bunlar Kıbrıs sorunu siyasi olarak çözülene kadar tamamıyla çözülemez” dedi.

Yıllarca süren cesaretsizliğe rağmen, bir çok yerel aktörün ve iki taraftan bireylerin esneklik gösterdiğini ve Kıbrıs sorununun çözümü yönünde çağrıda bulunduğunu dile getiren Stewart, Eylül ayında Kuzey ve Güney’deki Mağusa Belediye Başkanlarının bir etkinlikle bir araya gelerek dayanışma göstermeleri ve kucaklaşarak çözüm çağrısında bulunmalarını örnek gösterdi. Stewart, bunun her iki toplumdan “sıradan Kıbrıslıların” iki tarafça da kabul edilebilir bir çözüm istediğine dair umut verici ve ses getiren bir hatırlatma olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Stewart, iki tarafı ayrı tutmak ve ayrılığın yıllar içerisinde daha da büyümesini seyretmektense engelleri ortadan kaldırmak ve ticareti genişletmenin taraflar arasındaki entegrasyonu ve bağı güçlendireceğini ve Kıbrıs sorununun çözümü yönünde daha olumlu bir ortam yaratacağını dile getirdi. Ticaret ve iş bağlantılarını genişletmenin çözüm fikrini somut bir gerçeğe dönüştürebileceğini ve siyasi çözümü kolaylaştırabileceğini ifade eden Stewart, “Daha önce söylediğim gibi bağlılık ve dayanışma, adadaki tarafları bir arada tutmanın anahtarıdır. Bu tür sorunlarla ilgili ekonomik analizler de bunu ortaya koyuyor” dedi.

Ada içi ticaretin insanlar arasındaki etkileşimi arttırdığı, artan etkileşimin de bireylerin bir birini daha iyi anlamasını getirdiği için bu kadar önemli olduğunu kaydeden Stewart, bireyler arasında çok fazla olmasa da gruplar, özellikle siyasi sınıfların temsil ettiği gruplar arasında hala büyük bir güvensizlik olduğunu kaydetti.

Stewart şöyle konuştu: “Bu zorluğu, her iki tarafın da kazan kazan prensibiyle fikir birliğine varmasından sonra, sonucun her iki tarafın da yararına olduğunu kamuoyu önünde kabul etme konusundaki isteksizliğinde görebilirsiniz. Her iki tarafın siyasi liderliğinde de taviz vermemiş görülme, tam tersine kendi tarafını zafere ulaştırmış gibi görülme isteme zihniyeti var. Fakat, her iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmaya anca taviz vererek ulaşılabilir. Herhangi başarılı bir iş insanı bunu size söyleyebilir. BM Genel Sekreteri’nin Eylül ayında söylediği gibi politika, diplomasi, ve liderlik taviz vermeyle alakalıdır. Herkes kolay kararlar alabilir, liderlik zor kararlar alabilme yeteneğidir”.

Ada içi entegrasyonu güçlendiren, özellikle önemli ekonomik etkileri olan hareketlerin Kıbrıslılar’ı yakınlaştırdığını ifade eden Stewart, “Ortak bir gelecek için güven inşa etikleri ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözümün yolunu açtıkları için sağladıkları yarar çok önemlidir” dedi.

Güvensizliği ortadan kaldırmak için güven artırıcı önlemlerin önemine işaret eden Stewart, Liderler tarafından Kıbrıslıların yaşam kalitesinin artırılması için kurulan 12 teknik komitenin, sağlık alanında iş birliği, kültürel mirasın korunması, suç konularında işbirliği ve cinsiyet eşitliğinde ilerlemeler gibi hususlarda olumlu adımlar atılabileceği ve somut kazanımlar elde edilebileceğini ortaya koyduğunu söyledi.