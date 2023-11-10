“İş birliği için yaratıcı çözümler bulunmalı”

İrlanda’da barış süreci çalışma toplantılarına katılan HP Genel Başkanı Özersay, Kıbrıs’ta iş birliğine dayalı bir çıkış yolu bulunması için yaratıcı çözümler bulunmasının gerekli olduğunu vurguladı

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Diyalog Forumu tarafından organize edilen ve önce İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti olan Dublin’de daha sonra da Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta devam eden barış süreci çalışma toplantılarında HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile partinin dış ilişkilerden sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu tarafından temsil edildi.

KKTC ve Güney Kıbrıs’ın önde gelen siyasi patilerinin katıldığı ve geçmişte Kıbrıs Türk ve Rum tarafında müzakereci görevinde yer alan isimlerin de yer aldığı uluslararası toplantılarda İrlanda barış sürecinin başarılı ve başarısız yanları, şu anda devam eden tıkanıklıklar ve kullanılan müzakere yöntemleri ele alınıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Her uyuşmazlık nevi şahsına münhasırdır, kendine özgüdür ama tüm uyuşmazlık çözüm süreçlerinden öğrenilebilecek dersler vardır, pozitif bakıp yaratıcı çıkarsamalar yapmak önemli. Hem başarılı hem de başarısız yanlarından dersler çıkarabiliriz. Bu açıdan bakarak biz Halkın Partisi olarak bu çalışma ziyaretini ve toplantılarını çok faydalı buluyoruz. Yakın gelecekte Kıbrıs’ta iş birliğine dayalı bir çıkış yolu bulunması için yaratıcı çözümler bulunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Halkın Partisi olarak bu konuda toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle farklı çözüm önerileri geliştirilmesine ve katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

