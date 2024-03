“Çözüm için siyasi irade ve cesarete ihtiyaç var”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, Kıbrıs sorununun çözümünde zor kararlar ve uzlaşmalar için siyasi cesarete ihtiyaç olduğunu ve bu tarz fırsatları kaçırma lüksüne sahip olmadıklarını vurguladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart, Kıbrıs sorununun çözümü için siyasi irade ve cesarete ihtiyaç olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Finlandiya Büyükelçiliği tarafından önceki gün düzenlenen “Kıbrıs’ta barış, güven inşası ve güven için 60 yıllık Finlandiya arabuluculuğu” konulu seminerde konuşan Stewart “fırsatları kaçırma lüksüne sahip olmadıkları gibi, yalnızca bekleyip ne olacağını görme lüksüne de sahip olmadıklarını” ifade etti.

Bir çatışmanın (anlaşmazlığın) çözümünün daima politik olduğunu dile getiren Stewart, müzakerelere katılanların iradesinin önemli olduğunu ve siyasi cesaretin de gerekli olduğunu söyledi.

Şu an bir fırsat olduğunu, “Kıbrıs’ın başkanının” ise diyaloğun yeniden başlaması için baskı yaptığını ve herkesi rolünü oynaması konusunda teşvik ettiğini ifade eden Stewart, her yıl umutların azalabileceğine işaret etti.

Geçen yaz Pile’de meydana gelen olaylara da atıfta bulunan Stewart, barış gücünün bu konuda fikir birliğine varılmasına dair rolüne de işaret etti.

Alithia gazetesi ise “Uzlaşmalara ve Zor Kararlara İhtiyaç Var” başlıklı haberinde, Stewart’ın seminerde yaptığı konuşmada “zor kararlar ve uzlaşmalar için siyasi cesarete ihtiyaç olduğunu ve bu tarz fırsatları kaçırma lüksüne sahip olmadıkları gibi, yalnızca bekleyip ne olacağını görme lüksüne de sahip olmadıklarını söylediğini” iletti.

Etkinliğin koordinatörü olan Rum tarafının eski müzakerecisi Andreas Mavroyannis ise Crans Montana’da gerçekleştirilen müzakerelerde Kıbrıs sorununun çözümüne her zamankinden daha yakın olunduğunu söyledi.

Mavroyannis, bunun bir arabuluculuk veya hakemlik değil serbest bir müzakere olduğunu ve bu yüzden bunun tüm zamanların en iyisi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk tarafının eski müzakerecisi Özdil Nami de etkinlikte yaptığı konuşmada, “donmuş çatışmalar” olmadığını belirterek, Kıbrıs’ın durumunda ise herkesin mevcut durumun (statükonun) kabul edilebilir olmadığı konusunda hem fikir olduğunu söyledi.