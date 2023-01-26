“Çözüm için çalışmayı sürdüreceğim”

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara Kıbrıs sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için çalışmayı sürdüreceği güvencesi verdi

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıs sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için çalışmayı sürdüreceği güvencesi verdiği ifade edildi.

Güney’de yayımlanan Alithia'da yer alan habere göre, Cleverly geçen Pazartesi akşamı “Kıbrıs’ın Muhafazakâr Dostları” örgütünün Londra’da düzenlediği etkinlikte konuşma yaptı.

Habere göre, Cleverly, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Rumlara Kıbrıs sorununun kalıcı ve barışçıl çözümü için çalışmayı sürdüreceği güvencesi verdi ve bunun görevde olacağı süre içerisinde gerçekleşmesini umduğunu ifade etti.

Gazete, geleneksel olarak İngiliz parlamentosundaki bir salonda gerçekleştirilen yıllık etkinliğe, İngiliz muhafazakâr partisinden birçok milletvekili, büyükelçiler, aynı zamanda örgütün birçok üyesinin katıldığını yazdı.

Cleverly’nin etkinlikte yaptığı konuşmanın başında, İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumlara ülkenin kamusal yaşamına katkılarından ötürü teşekkür ettiğini aktaran gazete, Cleverly’nin etkinliği, iki ülke ve halk, aynı zamanda Muhafazakâr Parti ile İngiltere’de yaşayan Rumlar arasındaki güçlü bağları kutlama fırsatı olarak nitelendirdiğini de kaydetti.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa da atıfta bulunarak, çözüm bulunmasına ilişkin arzularını teyit etmek istediğini de dile getiren Cleverly, bunun hiç kimsenin devam etmesini istememesi gerektiğini düşündüğü bir anlaşmazlık olduğunu savundu.

Cleverly, Kıbrıs sorununa kalıcı, barışçıl bir çözüm getirmek için çalışmaya devam edeceklerini ve bunu görevinin başındayken başarılacak bir şey olduğunu umduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan “Kıbrıs’ın muhafazakâr dostları” örgütünü temsilen söz alan Jason Haralambus ise konuşmasında, iki ülke arasındaki tarihi ve yakın bağlara değinerek “İngiltere’de yaşayan Rumların, vatanlarını, Türk makamlarının ileriye götürdüğü gibi iki devlete ayrılmış değil, yeniden birleşmiş bir şekilde görme arzularını” dile getirdi.

