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Kim bu başkan adayı?

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Baf Belediye Başkanı Fedonos, Rus oligarkların bir başkan adayını 500 milyon Euro’nun üzerinde finanse ettiğini iddia etti ancak başkan adayının ismini vermedi

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Kim bu başkan adayı?
Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Rusya’nın, Güney Kıbrıs’taki oligarkları aracılığıyla Rum Başkanlık seçimine müdahale ettiğini açıkladı.
Politis’in haberine göre, Fedonos, belediye başkanlığındaki 8’inci yılını kutlamak için düzenlediği özel davete katılan DİSİ Başkanı ve Rum yönetimi başkan adaylarından Averof Neofitu'ya seçimde destek vereceğini açıkladı.
Fedonos, Rus oligarkların başkan adaylarından birine 500 milyon Euro’yu aşan bir finansman sağladığı yolunda bilgi edindiğini, bilgilerin muteber ve teyit edilmiş olduğunu söyledi.
Finanse edildiğini söylediği başkan adayının da, finansmanı sağlayan Rus oligarkın da adını ısrarla açıklamayan Fetonos, Rusya’nın Donald Trump’ın seçim kampanyası sorumlusu Paul Manafort aracılığıyla 2016’da ABD seçimlerine müdahale ettiğini, Rus müdahalesinin Manifort’un Güney Kıbrıs’taki şirketleri aracılığıyla finanse edildiğini kaydetti. Gazete Manafort’un tutuklanıp hapsedildiğini hatırlattı.
 
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