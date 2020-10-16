Çöp döküm alanında bebek cesedi bulundu

Limasol’a bağlı “Pentakomo”(Beşevler) bölgesindeki çöp döküm alanında, bugün öğle saatlerinde bebek cesedi bulunduğu belirtildi.
Rum haber kaynakları, çöp döküm alanından ölü bebek bulunmasının ardından tüm ilgili birimlerin alarma geçtiğini belirtti.
Haberde, adli tabiplerin de bölgeye gittiği belirtilirken, detayların daha sonra belli olacağı da ifade edildi.
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