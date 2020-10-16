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Adamu yeni Rum Meclis başkanı

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Adamu yeni Rum Meclis başkanı
Rum siyasi partilerin Meclis grup başkanlarının, AKEL Milletvekili Adamos Adamu’nun, Meclis Başkanı olması konusunda uzlaşmaya vardığı bildirildi. 
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs’ta patlak veren skandal nedeniyle Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in istifa etmesinin ardından bugün toplanan partilerin Meclis grup başkanları, Meclis Başkanlığına en yaşlı üye olarak vekalet eden Adamos Adamu’nun, yeni Meclis Başkanı olması üzerinde anlaşmaya vardı. 
Bu gelişmenin ardından Adamos Adamu’nun Meclis Başkanlığına seçilmesine kesin gözle bakılıyor.
Haberde AKEL’in Adamu’nun Meclis Başkanlığına seçilmesi önerisinde bulunduğu; DİSİ, Ekologlar ve Vatandaşlar Birliği, Demokratik Dinamikler’in de dünden bu öneriye dünden destek verdiği belirtildi. 
Bilindiği üzere Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in istifasının ardından bu makama meclisin en  yaşlı üyesi olan AKEL Milletvekili Adamos Adamu vekalet ediyordu.
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