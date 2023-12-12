Liderler, sadece ayak üstü kısa bir sohbetle yetindi

Tatar ve Hristodulidis’in dün akşam sadece birkaç cümlelik sohbet yaptıklarını öne sürülerek, bu sohbetler sırasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın liderlerin hep yanında bulunduğu aktarıldı

BM tarafından ara bölgede düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in de katıldıkları resepsiyona ilişkin haberler Rum basınında da yer aldı.

Politis gazetesi, “Angela Holguin’i Beklerken Ayaküstü Konuştular” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in dün akşam yapılan BM resepsiyonunda “sadece ayaküstü kısa bir sohbet gerçekleştirdiklerini” yazdı.

Gazete, Tatar ve Hristodulidis’in son bir araya gelişlerinin üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına karşın dün akşam biraraya geldiklerini ve resepsiyonun iki liderin birbirleriyle özel bir ilişkin kurmayı başaramadıklarını gösterdiğini iddia etti.

Tatar ve Hristodulidis’in dün akşam sadece birkaç cümlelik sohbet yaptıklarını öne süren gazete, bu sohbetler sırasında BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın liderlerin hep yanında bulunduğunu aktardı.

Gazete dün akşamki buluşmadan çıkan tek elle tutulur sonucun, Stewart’ın, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisini yakın zamanda resmen açıklayacağına dair sözleri olduğunu belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, resepsiyon sonrasında yaptığı açıklamada, temsilcinin bu hafta içerisinde açıklanmasını beklediğini belirterek, en kısa sürede de Kıbrıs’a gelmesini umut ettiğini vurguladı.

“Kendi hedeflerinin ne olduğunu, müzakereler aracılığıyla neyi başarmak istediklerini bildiklerini ve mümkün olan her şeyi yapacaklarını” dile getiren Hristodulidis “Hepimiz müzakere masasında değerlendirileceğiz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, “Kıbrıs sorununda yeni bir çabanın başlaması için gerekli zeminin mevcut olduğunu, ortak zeminin BM kararları olduğunu” savundu.

Tatar’la sohbetine de değinen Hristodulidis, “diğer bazı konuların yanı sıra Kıbrıs sorununa da değindiklerini ancak herhangi bir müzakere olmadığını” belirterek “müzakere masasına oturmaya hazır olduğunu ve kendisini de müzakere masasına gelmesini umut ettiğini Tatar’a söylediğini” ifade etti.

Haberde, Tatar’ın açıklamasına da kısaca değinildi.

Haber Filelefteros'da “Dilekler Dilediler ve Maria’yı Bekliyorlar”; Alithia'da “Stewart: Temsilci Atanması Önemli Bir Adım” ve

Haravgi'de “Stewart: Temsilci Atanması Önemli Bir Gelişme” başlığıyla yer aldı.

