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"Çabaları ikiye katlayın"

BM Barış Gücü operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Lacroix, çözüm için daha çok çaba gösterilmesi çağrısında bulundu

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"Çabaları ikiye katlayın"
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BM Barış Gücü (UNFICYP) operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs sorununun çözümü için gösterilen çabaların “ikiye katlanması” gerektiğini söyledi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesinin haberine göre, sosyal medya platformu “X” üzerinden, UNFICYP’in Kıbrıs’ta konuşlandırılmasının 60’ıncı yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, "resmi ateşkes anlaşması yokluğunda UNFICYP’in ara bölgedeki gerginliği başarıyla yatıştırdığını" savundu.
Habere göre Lacroix, 60 yılda 43 ülkeden 150 binden fazla personelin Kıbrıs’ta barışa hizmet ettiğini ve mavi bayrak altındaki her bir kadın ve erkeğin, adadaki istikrarın korunmasına katkıda bulunduğunu belirtti.
Lacroix, Kıbrıs’ta görev yapan tüm asker ve polislere teşekkür ederek, UNFICYP bayrağı altında hizmet verirken hayatını kaybeden 187 mavi bereliyi de saygıyla andığını ifade etti.
 
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