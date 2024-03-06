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“UNFICYP, barış için büyük önem taşıyor”

Rum lider Hristodulidis, UNFICYP’in varlığının “işgal güçleri tarafından sürekli şüphe altına sokulmaya çalışıldığı” iddiasında bulundu

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“UNFICYP, barış için büyük önem taşıyor”
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Barış Gücü UNFICYP’in adadaki varlığının 60’ıncı yılı sebebiyle açıklamalarda bulundular.
Fileleftheros gazetesi haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in UNFICYP’in Kıbrıs’a gelişinin 60’ıncı yılı sebebiyle yaptığı açıklamada UNFICYP’in önemine vurgu yaptığını yazdı.
Habere göre Hristodulidis, UNFICYP’in adadaki varlığının önemine dikkat çekerken, UNFICYP’in varlığının “işgal güçleri tarafından sürekli şüphe altına sokulmaya çalışıldığı” iddiasında bulundu.
Hristodulidis, Türkiye’nin 1974 Barış Harekatı sonrasında “adada uluslararası hukukun, istikrarın ve barışın yeniden tahsisi konusunda Barış Gücü’nün büyük önem taşıdığı" iddiasını da yineledi.
Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, “görevini icra edebilmesi için Barış Gücü’nün serbest bırakılması gerektiğini” söyledi.
Gazete, Kombos’un Kıbrıs’ta hayatını kaybeden BM askerleri onuruna yapılan bir anıtın açılış töreninde konuştuğunu ve BM’nin görevini rahatlıkla yerine getirebilmesinin sağlanması gerektiğini söylediğini aktardı.
Kombos konuşmasında, BM’nin adadaki varlığına gerek kalmayacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini de sözlerine ekledi.
 
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