Büyük panik yaşandı

Güney Lefkoşa’da Engomi bölgesinde bir binada şiddetli bir patlama meydana geldi, iki kişi yaralandı

Lefkoşa Rum kesimi sınırları içinde bulunan Engomi’de üç katlı bir binada önceki akşam meydana gelen şiddetli patlama sonucunda binanın giriş katında bulunan dairenin yerle bir olduğu ve iki kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.İtfaiyenin, patlamanın ilk bakışta gaz kaçağından olduğunu açıkladığını, ancak polisin daha sonra yaptığı açıklamada patlamanın nedenlerinin tam olarak araştırılması için bir soruşturma ekibi kurulduğunu açıkladığını yazan Filelefteros, şiddetli patlama sonucunda bölgede panik yaşandığını kaydetti.Gazete, patlama sonucunda komşu binalarda da maddi zarar meydana geldiğini ekledi.