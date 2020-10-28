Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri Bakanları, dün Atina’da bir araya gelerek yaptıkları görüşme sonrasında Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias “Eski klişelerin ötesinde, bölgemizin haritasını yeniden şekillendiren yeni bir coğrafya anlayışı kuruyoruz. Bu ortaklıklar AB ve ABD tarafından şiddetle destekleniyor” dedi

Rum, Yunan ve İsrail Dışişleri Bakanları, ülkeleri arasındaki üçlü işbirliğinin derinleştirilme perspektiflerini görüşmek üzere dün Atina’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında “Eski klişelerin ötesinde, bölgemizin haritasını yeniden şekillendiren yeni bir coğrafya anlayışı kuruyoruz” vurgusu yapıldı.

Politis Atina’daki toplantının, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in uluslararası topluma lanse etmek istediği, Ankara ile ilgili yeni bir yönü ortaya çıkardığını, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in söylediklerinin de bu açıdan karakteristik olduğuna dikkat çekti.

Gazeteye göre Hristodulidis “bölge ülkeleri arasında işbirlikleri ve ortaklıklar temelinde çeşitli olumlu şeyler olurken Türkiye, faaliyetleri ile bir uyumsuzluk yaratıyor” dedi ve Türkiye’nin, faaliyetleri ile “bölgesel istikrarı küçümsediğini” öne sürdü.

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise çok yakında işbirliği oluşumlarının genişlemesinin beklendiğine işaret ettiği konuşmasında “Eski klişelerin ötesinde, bölgemizin haritasını yeniden şekillendiren yeni bir coğrafya anlayışı kuruyoruz. Bu ortaklıklar AB ve ABD tarafından şiddetle destekleniyor” dedi. Dendias, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan ile ilişkilerinin normalleşmesi üzerinde durdu ve Yunanistan’ın Mısır, İtalya ve Arnavutluk ile işbirliklerine vurgu yaptı.

Habere göre her üç bakan da kapalı Maraş konusuna değindi ve Türkiye’nin bu konudaki proje ve faaliyetlerinin BM genel Sekreteri’nin iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümü bulunması için müzakereleri yeniden başlatmada işini kolaylaştırmadığı görüşünü ortaya koydu.