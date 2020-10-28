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Güney'de ikinci referans hastanesi aranıyor

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Güney'de ikinci referans hastanesi aranıyor

Güney Kıbrıs’ta günlük koronavirüs vaka sayısının son dönemde üç haneli rakamlarla ifade edilmesi nedeniyle ikinci bir referans hastanesi arayışına girdi.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, artan vakalar nedeniyle şu anda referans hastanesi olarak kullanılan Mağusa’daki hastane haricinde, bir referans hastanesi daha aramakta olduğunu yazan gazete, bu amaçla büyük özel hastanelerden birini referans hastanesi yapmak düşüncesinin ağır bastığını, hatta bunun için özel hastanelerle temasa geçildiğini yazdı.

OKULLARDA VE RMMO’DA KULLANILMAK ÜZERE 200 BİN HIZLI TEST

Rum Sağlık Bakanlığı’nın okullarda ve RMMO’da kullanılmak üzere 10 gün içerisinde 50 bin, 25 gün sonra da 150 bin olmak üzere toplam 200 bin antigen rapid (hızlı) test temin edeceği, bunun için ihale sürecinin tamamlandığı ve yüklenici firmayla sözleşme imzaladığı kaydedildi.

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