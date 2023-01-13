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BM raporu için diplomatik girişimler

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Anastasiadis, BM raporunun içeriğinden memnun olmadığını söyledi

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BM raporu için diplomatik girişimler
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin BM Güvenlik Konseyi’ne resmen sunduğu İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP'in görev süresine ilişkin raporları eleştirdi.
Anastasiadis, önceki gün gazetecilerin bu konuya ilişin sorularına verdiği yanıtta, “elbette raporun içeriğinden memnun olmadığını ancak bunların taslak raporlar olduğu ve gerekli düzeltmelerin yapılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünün unutulmaması gerektiğini” söylediğini aktardı.
Anastasiadis, Taksim Sahası’nın açılışı konusundaki düşüncesinin sorulması üzerine ise, “bu sebepten ötürü BM’nin özellikle tarafsız ve dikkatli olması gerektiğini, BM Genel Sekreteri ve yardımcılarının faaliyetlerinde veya çeşitli raporlarında, Güvenlik Konseyi kararlarının verdiği emirler ve parametrelerin yer alması gerektiğini söylüyorum” şeklinde konuştu.
Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Yine BM Genel Sekreteriyle Çatışıyoruz” başlığı altında verirken, Kıbrıs Rum tarafının, Genel Sekreterin rapor taslaklarının gerçekleri yansıtmadığına ve çıkmazın gerçek sebebini ortaya koymadığına inandığını yazdı.
Konuya ilişkin haberler Fileleftheros'ta “BM Genel Sekreterinin Raporları Beğenilmedi”; Haravgi'de “BM Genel Sekreteri Ortak Uzlaşılmış Çözüm İçin Ortak Zemin Eksikliği Görüyor” başlığıyla yer aldı.
 
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