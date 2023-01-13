Yıldızlar büyüledi

2023 Altın Küre Ödülleri kırmızı halı görünümleri
80. Altın Küre Ödülleri, ihtişamlı bir törenle sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen tören, bu yıl ünlü isimlerin birbirinden şık görünümlerine sahne oldu.
İşte 80. Altın Küre Ödülleri'nin kırmızı halısından yansıyanlar...
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