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BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden federal çözüme destek

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BM Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 ülkenin, büyükelçilikleri aracılığıyla, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara dayanarak daimi üyelerin, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federal çözüme destek verdikleri kaydedildi

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BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden federal çözüme destek
BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi temsilcisinin, Kıbrıs’ta federal çözüme destek verdiği belirtildi.
Haravgi gazetesi BM Güvenlik Konseyi’nin daimi 5 ülkenin, büyükelçilikleri aracılığıyla, Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara dayanarak daimi üyelerin, siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federal çözüme destek verdiklerini yazdı.
Habere göre, BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden ABD Büyükelçiliği, Kıbrıs sorununun adil ve bütünlüklü çözümü için taahhütlerini ortaya koymaları için adadaki liderlere telkinde bulundu.
Bilindik görüşlerini yineleyen Rusya Büyükelçiliği, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde uluslararası hukuk temelinde çözüme destek verdi.
Çin Büyükelçiliği, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların “diyaloğun ve istişarenin” altın anahtarını  tutmaları temennisinde bulunurken Güney Kıbrıs’ın egemenliğini ve topraksal bütünlüğünü koruma çabalarına da destek belirtti.
Birleşik Krallık, Kıbrıs sorunundaki bütünlüklü, adil ve kalıcı çözüm taahhüdünü yinelerken Türkiye ve Yunanistan’daki seçimlerin ardından Kıbrıs için ilginin yenilenmesini cesaretlendirdi.
Fransa ise Kıbrıs sorununda adil ve bütünlüklü çözüm perspektifine yönelik desteğini ifade etti.
Fransa ayrıca federal çözümden de bahsetti.
 
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